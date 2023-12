Norge IDAG

PRESSEKONFERANSE: F.v.: Jordans utenriksminister Ayman Al Safadi, Saudi-Arabias utenriksminister prins Faisal bin Farhan al Saud. Norges utenriksminister Espen Barth Eide og Palestinas utenriksminister Riyad Najeeb al-Maliki på pressekonferansen etter møtet om Gaza-situasjonen med utenriksministre fra Midtøsten, Norden og Benelux-landene i regjeringens representasjonsanlegg 15. desember 2023. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Finn Jarle Sæle:

Vi trenger en faktadiskusjon om Midtøsten – for å fordrive propagandaversjonen

NRK-pressekonferanse, fredag 15. desember, fra toppmøtet med arabiske utenriksministre i Oslo ble en fargerik hendelse. De var i Oslo for å markere 30 år for Oslo-avtalen. Det endte dessverre med at gjester fra Arabia, på direktesending i NRK til det norske folk, gikk til angrep på Israel, som ikke var til stede.