Leiar av Jesus Kvinner, Anne Christiansen, vitna om sin trushistorie til kyrkjelyden i Foldnes kyrkje i Øygarden 17. januar 2023. Foto: Ingalis A. Malmo

Anne Christiansen i Foldnes kyrkje:

— Vi vil ha det som er sant – vi vil ha Guds Ord

— Vi vil ha Guds Ord! Det er det som er sant. Jesus er Herre! Han sit på trona ved Guds høgre hand. Han går i forbøn for oss, for Han vil at alle skal bli frelst!