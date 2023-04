Norge IDAG

VIKTIG Å BE FOR VÅRE LEDERE: Ingjerd og Jo Hedberg kjente på et kall om å be for det første Kirkemøtet i 2006, siden har de samlet mange til bønn ved hvert møte. De sier det er viktig å be for de som leder Den norske kirke. Foto: Eli Bondlid

Oslo symposium 2023:

– Viktig å be for våre ledere for at Guds Ånd skal virke blant oss

Ingjerd og Jo Hedberg har et kall om å ha bønn for Kirkemøtene

I 2006 startet ekteparet bønn for kirkemøtet på Lillehammer. Siden har de samlet mange til bønn i forkant og under samtlige kirkemøter, og det har utviklet seg til Bønn for byen. De har fått oppleve sterkt hvordan bønn har endret stemningen under kirkemøtene, og at de med et klassisk bibelsyn har fått like mye taletid som de andre.