Pensjonist: Gustav Schmidt har blitt 70 år, så det begynner å bli noen år siden han gikk av med pensjon. Men han tilføyer at i «Guds rike går vi aldri ut på dato». Han er nå bosatt i Drammen for å komme nærmere barn og barnebarn. Foto: Privat

Gustav Schmidt – utradisjonell og ikke redd for å be for syke:

– Viktigst er indre helbredelse og fred med Gud

Den pensjonerte presten Gustav Schmidt ber frimodig for mennesker han møter og som takker ja til forbønn. Han har bedt for ateister, og for hasj- og spritluktende ACDC-supportere han møtte på toget. Og for våre nye landsmenn som får erfare at Jesus er mer enn en profet. Allerede som ung gutt fikk 70-åringen oppleve det første miraklet.