Denne uken pågår en stor religionsfrihetkonferanse i Washington DC. Blant talerne er finske Päivi Räsenen. Foto: ADF Finland

Stor konferanse i Washington DC

Vil bedre situasjonen for forfulgte kristne

Denne uken avholdes toppmøte for religionsfrihet, IRF Summit, i Washington DC. En av partnerne for arrangementet, ADF International, varsler at de vil benytte anledningen til å rette søkelyset mot forfulgte kristne. IRF Summit er et politisk uavhengig arrangement som viser enestående støtte over hele det politiske spekteret i det presserende spørsmålet om kristenforfølgelse over hele verden.