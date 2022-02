Norge IDAG

Gard Sandaker-Nielsen, leder av Åpen folkekirke, på Kirkemøtet i Trondheim i 2016. Da ble det vedtatt en ny vigselsliturgi for likekjønnede. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Åpen folkekirke: Vil fjerne muligheten for å spørre om samlivsform ved ansettelser

Åpen folkekirke vil at det skal bli slutt på at arbeidsgivere i Den norske kirke kan spørre om- og vektlegge samlivsform ved ansettelser. Nå fremmer de forslaget til Kirkemøtet for å overprøve bispedømmerådene i Møre og Stavanger.