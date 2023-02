Norge IDAG

BIBELSPILL: BIBLE X er et nytt 3D spill som etter planen lanseres i 2023/2024. Foto: BCC Media

BCC Media produserer 3D-spill fra Jesu liv:

– Vil gi unge mulighet til å fordype seg i Bibelen gjennom gaming

Undersøkelser viser at mange forlater sin kristne tro i løpet av tenårene. Det ønsker Arve Solli og et stort team i BCC Media å gjøre noe med. De har kommet langt i produksjonen av et 3D Bible X-spill, basert på en bibeltro beretning om Jesu liv og miljø, slik det står i de fire evangeliene.