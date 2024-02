Norge IDAG

Sylvi Listhaug (FrP) under den muntlige spørretimen i Stortinget 29. november 2023. Foto: Cornelius Poppe / NTB

FrP vil stoppe støtten til UNRWA:

– Vil ikke risikere terrorfinansiering

– Vi kan ikke risikere at Norge er med på å finansiere terror. Norge skal hjelpe palestinere som rammes av krigen, men ikke gjennom UNRWA, sier partileder Sylvi Listhaug (FrP) etter at det kom frem at 12 ansatte i UNRWA i Gaza mistenkes for å ha deltatt i terroraksjonen i Israel.