Itamar Ben Gvir møtte kristne journalister fra hele verden. Til høyre lederen for det israelske pressekontoret GPO, Nitzan Chen. Foto: GPO

Itamar Ben Gvir:

- Vil være sikkerhetsminister for alle

Itamar Ben Gvir er blant dem som er blitt omtalt som langt til høyre i Netanyahus nye regjering. Han har blant annet fått mye kritikk for uttalelser han tidligere har kommet med. Til kristne journalister sa han forrige onsdag, før regjeringen var klar, at han vil være sikkerhetsminister for alle.