Jan Hanvold og TV Visjon Norge åpnet nytt studio i Møllergata 28. Foto: Trine Overå Hansen

Visjon Norge åpnet studio midt i Oslo

Lørdag 22. januar åpnet TV Visjon Norge nytt studio midt i Oslo, i Møllergata 28. – Vi har lenge ønsket oss et sted i Oslo, og nå er vi her, like ved storting og regjering, sa grunnlegger og leder for Visjon Norge, Jan Hanvold.