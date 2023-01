Norge IDAG

Wiggo Skagestad blir campuspastor i Oasenkirka Søgne Foto: Filadelfia Kristiansand

Wiggo Skagestad ansettes som campuspastor i Oasenkirka

Under kveldens ekstraordinære årsmøte i Oasenkirka ble Wiggo Skagestad stemt inn som ny campuspastor i Oasenkirka Søgne. Wiggo går inn i en 60 prosent stilling fra 1. februar 2023, og blir en del av menighetsledelsen i Oasenkirka. — Vi gleder oss til å få Wiggo og May Brit med oss her i Oasenkirka Søgne, sier Hovedpastor Daniel Kolltveit.