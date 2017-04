Hareide tror k-en er tilbake:

Ny tid: Knut Arild Hareide tror det er nye tider i Norge, og at KrF kan profittere på økt oppslutning om kristendommen. FOTO: Bjarte Ystebø

KrF-leder Knut Arild Hareide mener at noe har skjedd i inneværende stortingsperiode, at kristne verdier er på moten – og at det kan løfte KrF. Les intervju og se video.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.