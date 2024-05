Norge IDAG

VINKER TIL MEDIA: Irans president, her i Sri Lanka på visitt. Foto: NTB/AP

Hvorfor feirer iranere Ebrahim Raisis død?

– Alt jeg kan si er at det eneste som har gjort meg virkelig lykkelig de siste fem årene har vært nyheten om Raisis død - sier en iraner i England til Sky News – under full anonymitet – av frykt for å bli sporet opp av landets regime. Hvorfor feires nå hans død over hele verden?