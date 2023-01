Norge IDAG

Foto: Foto: TV2 / Hotel Cæsar

Kristenfolkets pressestøttefond:

Hotel Cæsar, Hotel California og Hotel Dagen

Svar på feil og anklager fra Dagen: 17,5 millioner - ikke kr. 5.537.896,72

Vi har etter hvert skjønt at «Hotell Dagen» ligner to andre hotell. Hotel Cæsar; det er alltid en ny episode, og Hotel California; har du først sjekket inn er det vanskelig å sjekke ut. Så her er nok et tilsvar hvor vi mener det er nødvendig å påpeke to fakta-feil.