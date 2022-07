Norge IDAG

Foto – For tonekunstneren Mathias Rugsveen er livets lidenskap belg. Foto Nils Bakke

Trekkspill:

18 åring med 19 NM-gull

Noen drar det langt i livet. Unge Mathias Rugsveen har snart edelt metall nok til å dekke et helt juletre – i juli nå kom de to nye topplasseringene for stjernegutten i NM-trekkspill, klassisk klasse og varitè.