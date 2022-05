Norge IDAG

Eritrea - landet hvor pastorer bare forsvinner:

20 år siden Eritrea kriminaliserte frimenigheter

«I fengselet i Asmara er forholdene ekstremt dårlige», forteller pastor Gideon, som i seks og et halvt år ble utsatt for fysisk og mental tortur i et av Eritreas mange fengsler. «Noen av cellene er veldig små og uten vinduer, og det er umulig å bevege seg», forteller han.