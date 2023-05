Norge IDAG

Shalva band 4. mai 2023. Foto: Shalva

Kulturutveksling:

200 ungdommer fra Tyskland feiret Israels 75-årsjubileum

To hundre jødiske ungdommer ankom Israel fra Tyskland i forrige uke for å delta i feiringen av landets 75-årsjubileum. De deltok også på en årlig konferanse sponset av Det sentrale velferdskontoret for jøder i Tyskland og besøkte Shalva-foreningen som hjelper mennesker med nedsatt funksjonsevne i Israel.