Pastor Franklin Graham leder publikum i bønn under et Decision America-arrangement på Pitt County Fairgrounds i Greenville, onsdag 2. oktober 2019. I februar vil han forkynne Evangeliet om Jesus for titusener i Mexico City. Foto: AP Photo/Chris Seward/NTB.

2000 menigheter forener krefter for å nå Mexico City med Evangeliet

Under Grahams kampanje i fjor fikk over 52.000 mennesker høre Franklin Grahams tydelige budskap om Guds kjærlighet og kallet til omvendelse. Nå stiller over 2000 menigheter seg bak ham.