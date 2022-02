3000 i støttedemonstrasjon for Päivi Räsanen

Päivi Räsänens advokat Matti Sankamo sa i tingretten i Helsinki 24. januar at aktoratet tar feil, og at Räsänen tror på at alle mennesker er likeverdige, at Gud har skapt både homofile og heterofile, og at alle mennesker har syndet mot Gud. Andre dag- og trolig siste dag i retten, er mandag 14. februar. Foto: Dag Andersen