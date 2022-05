Norge IDAG

Debattinnlegg

HVA NÅ? – Til høsten begynner våre førsteklassinger på skolen. Skal vi ta i mot den nye skolesekken med et politisk symbol på, skal vi levere den tilbake etter seremonien? Hvordan skal barna forklare medelever at de ikke får bruke sekken av mamma og pappa? spør KrF-politikerene Karin Arnesen Hamnevoll og Truls Olufsen-Mehus. Foto: Privat og Unsplash / illustrasjonsbilde

Politikere og foreldre reagerer:

– 3000 skolesekker med prideflagg er uønsket

– Vi vil at våre barn kan få glede seg over den høytidelige overrekkelsen av ny skolesekk, og at vi foreldre kan glede oss sammen med våre barn uten politiske symboler i barnehage og skole, skriver KrF-politikerene - og foreldre til seksåringer - Karin Arnesen Hamnevoll og Truls Olufsen-Mehus.