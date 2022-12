Norge IDAG

Ungdom i Oppdrag, her ved daglig leder i Norge, Andreas Nordli, ser tilbake på et innholdsrikt år. I sommer var de med å arrangere The Send i Telenor Arena der nesten 10 000 mennesker deltok. Foto: Kyrre Hovde

Misjonsåret 2022:

50-årsjubilanten Ungdom i Oppdrag: – 2022 ble et rekordår

– 2022 ble et rekordår for Ungdom i Oppdrag. Aldri før har så mange gått på Disippeltreningsskole (DTS) - Ungdom i Oppdrags bibelskole. Vi har i år hatt hele 294 studenter, noe som er meget gledelig. Vi er i dag godt over 400 medarbeidere i Ungdom i Oppdrag Norge, noe som også er rekord, opplyser nasjonal leder Andreas Nordli.