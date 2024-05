Norge IDAG

Warren Buffett er en av verdens mest kjente investorer. Med en formue på 135 milliarder dollar, er han nummer ni på Bloombergs liste over verdens rikeste i mai 2024. Foto: AP Photo/Nati Harnik

Norge IDAG på Berkshire Hathaways generalforsamling:

– 50 % avkastning i markedet er mulig for blakke, men flittige kapitalister

I helgen som var, ble det avholdt generalforsamling for Berkshire Hathaway i Omaha. Som vanlig møtte titusenvis opp for å delta på «Woodstock for capitalists». Buffett er optimistisk til hvilken avkastning man kan ha i markedet som ung, lærevillig og blakk kapitalist, men selv ser han ikke gode muligheter for å investere sine nesten 2000 milliarder NOK i aksjer slik markedet er nå.