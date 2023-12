Norge IDAG

Hillel Neuer fra UN Watch på talerstolen under støttemarkeringene for Israel onsdag 29. november 2023. Foto: Hjelp Jødene Hjem.

HJH og MIFF:

500 møtte til støttemarkering for Israel i Oslo

Gamle Logen var fullsatt onsdag 29. november. Etter en støttemarkering for Israel i regi av Hjelp Jødene Hjem og Med Israel For Fred kunne arrangørene sende en gave på over 350.000 kroner til et hardt prøvet sykehus i Ashkelon.