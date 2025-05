53 år gammel mann pågrepet etter at bil kjørte inn i folkemengde i Liverpool

En bil har kjørt inn i en folkemengde i Liverpool. Et område i byens sentrum er avsperret. Det er fortsatt uklart om noen er døde eller skadet.

Publisert: 26.05.2025 kl 22:11

En 53 år gammel hvit mann av britisk opprinnelse fra Liverpool-området er pågrepet, skriver Sky News.

Det var et kaotisk åsted. Foto: Danny Lawson / PA via AP / NTB

Nasjonalt antiterrorpoliti bistår politiet i Liverpool med etterforskningen.

Episoden skjedde i gata Water Street kort tid etter klokka 18 lokal tid, i etterkant av at fotballklubben Liverpool hadde feiret seriegullet i Premier League i en parade. Mange tusen Liverpool-fans var samlet i byen for feiringen.

Ikke bekreftet skadede

Politiet skriver i uttalelsen at bilen skal ha kjørt inn «i et stort antall fotgjengere», men verken de eller ambulansetjenesten har fått bekreftet at noen er skadet, skriver avisa Liverpool Echo.

Politiet ba publikum trekke unna. Foto: Owen Humphreys / PA via AP / NTB

Omstendighetene rundt påkjørselen er fortsatt ikke kjent, og politiet ber om at man ikke spekulerer på mannens eventuelle motiv.

Kringkasteren ITV skriver at et stort antall ambulanser er på stedet, og en luftambulanse ser også ut til å være på stedet.

Lokalt politi ventes ifølge BBC å komme med en oppdatering klokka 22.30 lokal tid - 23.30 norsk tid.

Starmer forskrekket

Sky News skriver at statsminister Keir Starmer og justisminister Yvette Cooper holdes orientert om utviklingen.

– Scenene i Liverpool er forskrekkelige. Mine tanker er med alle de som er skadet eller berørt. Jeg vil takke politi og nødetater for deres raske og pågående respons på denne sjokkerende hendelsen. Jeg holdes orientert om utviklingen og ber om at vi gir politiet den plassen de trenger for å etterforske, skriver Starmer på X.

Også fotballklubben Liverpool, en rekke andre fotballklubber og politikere har uttrykt sin medfølelse med de berørte og sjokk over det som har skjedd.

Flere nordmenn er til stede i Liverpool, blant annet kommunikasjonstoppen Sigbjørn Aanes, som var på en restaurant like ved stedet.

– Det var mange som gråt og som var i sjokk, forteller han til VG.

– Jeg ser bare blålys, og vi slipper ikke ut. Døren går inn i det avsperrede området, sa han til Nettavisen.