Nitzan Chen, direktøren for israelske myndigheters pressekontor, GPO, forteller at de har tatt imot over 5500 journalister dette året. Foto: SKjermdump GPO/YouTube

GPO oppsummerer etter ett år med krig:

5500 utenlandske journalister har besøkt Israel

Israelske myndigheters pressekontor, Government Press Office, har oppsummert et år i krig. De har betjent store mengder av journalister i løpet av året som har gått. Jernsverd-krigen er den mest dekkede hendelsen i den israelske statens Historie, med over 5 500 utenlandske journalister som har kommet til Israel for å rapportere fra krigen siden 7. oktober 2023.