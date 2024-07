Norge IDAG

Fra møte i 1984, under sommerstevnet på Hedmarktoppen i den gamle hallen som brant ned. Foto: Pinsebevegelsens arkiv

Sommerfestivalen 2024:

70 år med sommerstevner på Hedmarktoppen

Møt «tre på toppen»

70 år- og 7000 folkeskole-elever har opplevd et Toppen-folkehøyskoleår med 77 år unge Ingunn Frøyshov. Hovedansvarlig for driften i en rekke år sier: – Noe av det fineste er når jeg hører elever si på årets siste kveld, at det beste med dette skoleåret har vært at de har funnet troen. Mange sommergjester har sagt det samme. Dette er verdt hver krone og hver time vi har jobbet her.