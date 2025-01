Norge IDAG

JERUSALEM PRAYER BREAKFAST (JPB): Benny Gantz og Michele Bachmann deltok på JPB i Mar-a-Lago, Florida. Foto: Trine O. Hansen

Gigantisk bønnefrokost på Mar-a-Lago samme uke som presidentinnsettelsen:

700 ba for Trump og fred for Jerusalem

Tirsdag 14. januar var 700 kristne og jøder fra hele verden samlet, på Trumps eiendom i Mar-a-Lago, for å be om fred for Jerusalem og den 47. president. Rundt 20 nordmenn var også til stede på Jerusalem Prayer Breakfast.