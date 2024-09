Norge IDAG

Rekordstort oppmøte under årets Ja til livet-marsj i London lørdag 7. september. Foto: March For Life UK

Ja til livet:

8-10 000 marsjerte for de ufødte barna i London

Tusenvis av mennesker marsjerte i London for livet den 7. september i et arrangement, hvor for det meste kristne deltok. Når de gikk til Parliament Square i London, argumenterte March For Life UK for at «abort ikke er helsehjelp».