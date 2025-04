Norge IDAG

Etter det massive angrepet fra Iran mot Israel i april i fjor, var det bare én arabisk beduinjente som ble skadet. Foto: Yoav Dudkevich/ TPS

Eneste skadde etter massivt iransk missilangrep i fjor:

8 år gammel beduinjente utskrevet etter ett år

Ett år etter å ha blitt alvorlig skadet av granatsplinter under et iransk missilangrep, ble en åtte år gammel jente utskrevet tirsdag fra det israelske sykehuset der hun var under rehabilitering.