Demonstranter protesterer mot forbud mot å be utenfor abortklinikker utenfor det skotske parlamentet 24. september 2024 i Edinburgh, Skottland. Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images

Skottland:

Å be hjemme kan være straffbart under ny lov

En ny lov i Skottland forbyr demonstranter å samles innenfor 200 meter fra klinikker der det utføres aborter. Dette kan medføre at det også blir forbudt å be i bolighus eller i egne hager. Antiabortgruppen Society for the Protection of Unborn Children har organisert protester mot tiltaket.