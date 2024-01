Norge IDAG

SETTER NED FOTEN: Den tidligere erkebiskopen raser mot BBC, og mener de har ensidig dekning av konflikten mellom Israel og Hamas. Foto: Faksimile fra The Suns dekning av saken.

Tidligere erkebiskop skammer seg over BBC:

– Å ikke stå med Israel er å forkaste troen

Før jul sa han at han «skammet seg over BBC» som ikke ville kalle Hamas en terroristorganisasjon. I et møte sist uke, kom den tidligere erkebiskopen av Canterbury med en appell til kristne om å stå opp for Israel.