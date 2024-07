Norge IDAG

Øystein Gjerme snakket om å gå dypere med Gud, utfra Esekiel, på Hedmarktoppen Foto: Nils Bakke

Hedmarktoppen:

Å våge seg ut på dypere vann med Gud

Lederen for pinsebevegelsen i Norge, Øystein Gjerme, og nestor Egil Svartdahl stod for finaledagen under Hedmarktoppens 70 års jubileum. Man kan gå med Gud på ulike stadier viste Gjerme til ut fra lignelsen i Esekiel 47.3 – 5. Og at fjerde stadiet er det mest spennende.