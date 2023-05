Norge IDAG

Anne Kristin Bruns, 1. kandidat for Rogaland KrF og kommunestyremedlem i Stavanger, skal holde apell når Israels 75-årsjubileum feires med folkemøte i Stavanger Bypark. Foto: Stavanger kommune/KrF (innfelt). Collage: Norge IDAG

Anne Kristin Bruns (KrF) blant Israels mange gratulanter:

– Å være interessert i Israel, handler om å gå i Jesu fotspor

Hun er 1. kandidat for Rogaland KrF, kommunestyremedlem i Stavanger og sitter i Utvalg for helse- og velferd og Kultur og idrett. Under Folkemøtet i Stavanger Bypark, på 75-årsfeiringen for Israel 14.mai, er Anne Kristin Bruns en av mange appellanter.