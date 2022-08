Norge IDAG

Tysklands statsminister Olaf Scholz (til høyre) satte lite pris på at Fatah-leder Mahmoud Abbas brukte ord som holocaust og apartheid om Israel. Foto: Wolfgang Kumm

Beklaget ikke palestinsk OL-terror da han besøkte Tyskland

Abbas anklaget Israel for holocaust

«Den mest forkastelige uttalelsen jeg har hørt»

Da presidenten for de palestinske selvstyreområdene Mahmoud Abbas besøkte Tyskland tirsdag, ville han ikke beklage terrorangrepet mot israelske OL-deltakere i München i 1972. I stedet sa han at Israel har utsatt palestinerne for flere holocaust