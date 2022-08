Norge IDAG

Debattinnlegg

Abort, kjønnsskifte og kristenforfølgelse

Og for dine kjæres skyld må du stå fast på det du vet er sant og hellig for Gud. Bøy ikke av det minste når ondskapens vinder blåser mot deg! Begynn ikke å svaie sammen med de andre, ellers vil denne grusomme avskjedsstunden en dag komme over deg også – det kan skje med deg!