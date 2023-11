Norge IDAG

Her er noen av de 240 menneskene som ble kidnappet av terrororganisasjonen Hamas lørdag 7. oktober. Foto: Skjermbilde fra kidnappedfromisrael.com

Bønneinitiativ for fangene på Gazastripen:

«Adopter et gissel for bønn»

Yael Bar-Shov har tatt initiativ til at de som ønsker det kan «adoptere» ett av gislene på Gazastripen. Formålet med det er å sørge for intensiv og målrettet bønn for enkeltpersonene som er fanget.