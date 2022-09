Norge IDAG

Generalmajor Ori Gordin er den nye sjefen for Nordkommandoen i det israelske forsvaret. Foto: AP/IDF

Israels nye toppsjef for Nordkommandoen:

Advarer Hizbollah mot å angripe Israel

«Vil møte en aggressiv og bestemt knyttneve av stål»

Det israelske forsvarets nye sjef for Nordkommandoen Ori Gordin, benyttet sin første dag på jobb til å sendte ut tydelige advarsler til terrororganisasjonen Hizbollah. Han sa at ethvert forsøk på å angripe Israel vil vil føre til at de må betale en ubetalelig pris.