FAKSIMILE: Den såkalte kanselleringskulturen når nye høyder, når nå også «Tatt av vinden» anklages for å være rasistisk. Foto: Skjermdump

Advarer om rasisme i «Tatt av vinden»

Utgiveren av «Gone with the Wind» fant det betimelig å advare leserne om at det kjente dramaet kan oppleves krenkende, med «rasistiske» elementer.