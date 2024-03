Norge IDAG

PRISVINNER: Kasakhstanske Aiman Umarova får årets Stefanuspris for sin innsats for menneskerettigheter i hjemlandet. Foto: Privat/Stefanusalliansen.

Advokaten er i livsfare, tildeles Stefanusprisen

Aiman Umarova er sikker på at bilulykken hun havnet i, var iscenesatt av mektige fiender i Kasakhstan. Så farlig er det for en advokat å jobbe for menneskerettigheter i landet.