ADVARER: Israels utenriksminister Israel Katz (t.h.)sier Israel er klare til sette i gang en stor militæroperasjon i Rafah. Foto: NTB/AP/Bebeto Matthews

Israel advarer Hamas:

– Aksepter en gisselavtale, ellers tar vi Rafah

– Hvis det er en mulighet for å oppnå en avtale, vil vi gå for den, sier utenriksminister Israel Katz, selv om han understreker at det ikke vil innvirke på det overordnede målet for krigen - som er å ødelegge terrororganisasjonen Hamas.