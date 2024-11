Norge IDAG

Brølende Lam profetskole holder til i Hokksund utenfor Drammen. Foto: Trine Overå Hansen

Per Ivar Winnæss på Brølende Lam, profetskole:

–Alle kan høre fra Gud

Brølende Lam er en tjeneste som går i bresjen for å utruste mennesker i profetiske gaver. Grunnlegger og leder Per Ivar Winnæs ønsker at alle skal vokse inn i det å høre Guds stemme.