Liel Levin vokste opp under kommunismen, og er i dag lykkelig bosatt i Israel. Foto: Ingvill Mydland

Liel Levin vokste opp under kommunismen, og er i dag israelsk statsborger:

– Alle rundt meg sa at Gud ikke fins

Liel vokste opp i Kirgisistan, men bor i dag med familien i Israel. På et tidspunkt da hun var ungdom, bestemte hun seg for å be til Gud om at Han skulle gjøre noe for å vise at Han eksisterer.