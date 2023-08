Norge IDAG

Nils Reidar Karlsen, Tony Blomhoff Johansen, Torunn Dønnestad Alvseike, Esben Nilsen og Johan Li Aslakstrøm. Foto: Nils Bakke

Fem på Østerbo:

Alle trives på Evangeliesenterets Landsstevne

Forrige uke var det Landsstevne for Evangeliesenteret på Østerbo. Norge IDAG snakket med ulike stevnedeltakere for å lodde stemningen. Det er tydelig at folk trives og har det bra.