Gisselet Alon Ohel sitter lenket i en terrortunnel 40 meter under bakken. Der blir han slått og sultet. Foto: Privat

Idit Ohel, mor til gisselet Alon Ohel:

Alon sitter lenket fast i en tunnel, halvt blind, blir slått og sultet

Idit Ohel, mor til gisselet Alon Ohel, ber FNs menneskerettighetsråd om sønnens løslatelse. Alon har vært innesperret i en liten, mørk tunnel 40 meter under bakken i over 500 dager. Han er konstant lenket ved anklene, utsatt for slag og sultet, og han har mistet betydelig vekt.