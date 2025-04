Norge IDAG

– Dagen vil komme når vi nedkjemper Amerika sa Houthi-terroristen Mohammed Al-Bukhaiti på arabisk TV. Foto: Skjermdump: MEMRI-TV

Houthi-representant truer USA:

– Amerika skal gråte blod

En Houthi-representant, Mohammed Al-Bukhaiti, sverget nylig på TV at Amerika ville betale for sine aksjoner mot terrorgruppen i Jemen, mens han fordømte at Hamas-supportere blir kalt antisemittiske og støttet av Iran.