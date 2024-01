Norge IDAG

Demonstranten Salwan Momika utenfor den irakiske ambassaden i Stockholm, torsdag 20.juli 2023, hvor han planlegger å brenne en kopi av koranen. I desember innførte Danmark en lov som kriminaliserer brenning av muslimenes hellige skrifter. En amerikansk statlig kommisjon kritiserer Danmark for å gi etter for hat og trusler. Foto: Oscar Olsson/TT via AP/NTB.

Amerikansk kommisjon kritiserer Danmarks blasfemilov

Den amerikanske statlige kommisjonen for religionsfrihet kritiserer Danmark for å sette menneskerettighetene til side av hensyn til at den nasjonale sikkerheten er truet av dem som fremmer påstander om blasfemi.