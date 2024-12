Norge IDAG

Amnesty Internasjonal forvrenger fakta

Amnesty International endrer definisjonen for folkemord for å fordømme Israel. I sin nylige rapport står det at Israel begår folkemord ved at «Israel startet den 7. oktober 2023 en militæroffensiv på den okkuperte Gazastripen av enestående størrelse, omfang og varighet». Maken til omskriving av vår nære historie skal man lete lenge etter. Ikke er dette folkemord, angrepet er hverken enestående i omfang eller varighet, og ei var Gaza okkupert.