Over 1500 pinesledere fra 150 menigheter hadde tatt turen for å la seg inspirere under LED 2025 i Lillestrøm. Foto: Trine Overå Hansen

Pinsebevegelsens leder Øystein Gjerme til LED 2025:

– Åndens liv er en rikdom vi må gi videre

LED 25: Da Øystein Gjerme talte under åpningsmøtet på LED 2025, snakket han mye om visjoner, strategier, samhold, menighetsplanting, vekst og utvikling. Men han understreket også at det som startet Pinsebevegelsen, Den Hellige Ånds kraft og liv, må gis videre til den neste generasjon. Over 1500 pinseledere fra hele Norge hadde tatt turen til Lillestrøm forrige helg, 9.-11. januar, for å ta imot undersvisning, bli inspirert og dele åndelig og sosial fellesskap.