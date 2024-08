Norge IDAG

På dette bildet utgitt av den iranske hæren fredag ​​19. januar 2024, skytes et missil opp under en militærøvelse i det sørlige Iran. Foto: Den iranske hæren via AP/NTB

Israel:

Angrep nært forestående?

Israelsk etterretning tror Iran vil angripe direkte i løpet av få dager. Dette representerer et skifte fra nylige vurderinger, som antydet at internasjonalt press hindret Iran i å starte et direkte angrep mot Israel.