Bildet viser Houthi-styrker som bordet lasteskipet Galaxy Leader i Rødehavet utenfor kysten av Jemen, 19. november 2023. – Denne konflikten kan bli verre enn Gazakrigen, skriver Finn Jarle Sæle. Foto: Houthi Media Center via AP/NTB

Angret houthi-terroristene angrepet på norsk skip?

Norsk skipsfart er gigantisk. Og en hovedfartsåre er gjennom Rødehavet via Suez-kanalen. Det er også oljens vei til et energihungrig Europa. Houthiene i Jemen traff det norske skipet, Strinda, med en rakett, da det nylig var på vei gjennom Rødehavet mot Suez. Store deler av verdenshandelen går her. Det gikk heldigvis bra - med skader bare på skipet. Men hele skipsfarten er blitt utrygg den siste tiden.